Cesenatoday.it - L’Angelini Cesena continua a credere nella Serie A: dopo 2 ko è il momento del riscatto

Leggi su Cesenatoday.it

In occasione della settima giornata di campionato l’Elettromeccanica Angelini domenica 24 novembre si recherà in casa del Volley Team Bologna, nuova capolista del girone C con 15 punti (in coabitazione con Riccione e Vicenza) a +1 da(inizio gara alle ore 18.30). Bologna, retrocessa dalla.