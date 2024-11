Anconatoday.it - L'abbraccio (reale e simbolico) di Cristina, carabiniere dorico, a tutte le donne vittime di violenza. «Non nascondetevi, denunciate»

Quell’, che accoglie una donna che ha chiesto il suo aiuto come rappresentante delle forze dell’ordine, è qualcosa di spontaneo, che le viene da dentro. Per rassicurare, per far sentire a quella persona che può essere stretta a qualcuno in grado di darle sicurezza, di non farla tremare.