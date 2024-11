Padovaoggi.it - La veglia diocesana partirà da Palazzo della Ragione fino alla Cattedrale

Leggi su Padovaoggi.it

Cuffiette sulle orecchie, cellulare in mano (per seguire le istruzioni collegate a un QR code): così centinaia di giovani transiteranno in un fluire lento e silenzioso, cadenzato da alcune soste, tra le bare e gli olivi dell’instzione site specific Ex it di Yoko Ono all’interno del Salone di.