Fanpage.it - La storia di Aya: “Senza assorbenti né sapone, a Gaza ci privano della nostra dignità”

Leggi su Fanpage.it

Da quando Israele ha bloccato l'ingresso di prodotti per l'igiene personale a, Aya Ashour, una giovane giornalista palestinese, ha iniziato a raccontare nei suoi video per il progetto "Women with" cosa significa vivere senzaigienici. La sua testimonianza a Fanpage.it: "Ci sentiamo come se fossimo state privatedignità di esseri umani".