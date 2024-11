Lanazione.it - La lunga storia della Superstrada dei Due Mari in una conferenza

Leggi su Lanazione.it

Quarto incontro de I Venerdì di Palazzo del Pero stasera alle 21 con Giovanni Cardinali su Lae travagliatadei Due. Il relatore, già responsabileprogettazioneSGC E78 Grosseto Fano in provincia di Arezzo, parleràdei collegamenti fra i dueche costeggiano l’Italia di Mezzo. L’inizio delle trattative fra il Papa Pio VI e il Granduca di Toscana Leopoldo risale alla seconda metà del 1700. I governanti di allora erano interessati per ragioni socio-economiche al superamentocatena appenninica fra il Tirreno e l’Adriatico. La relazione si concentrerà sugli ultimi 70 anni caratterizzati da continue polemiche e indecisioni politiche circa la scelta dei tracciati ottimali. La nomina di un Commissario Governativo straordinario, avvenuta con il governo Draghi nel 2021, è stata determinante per completare progetti e lavori nei tratti ancora mancanti e sta ottenendo positivi risultati con i lavori in corso fra Grosseto e Siena e con la chiusura di tutti i progetti definitivi tra Arezzo e Fano.