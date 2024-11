Ilgiorno.it - La lotta alla mafia s’impara giocando: "Falcone e Borsellino, i nostri eroi"

Un gioco da tavola per imparare a sconfiggere i boss. Si chiama Invincibile e insegna a bambini e ragazzi dell’Est Milano come si batte la malapianta. Così la Rete Antimafie Martesana entra nelle scuole e insegna agli alunni che con la cooperazione si vince la battaglia, il tour ha portato gli attivistiMattei-Di Vittorio a Pioltello e presto anche all’Iqbal Masih. Lo usano in classe alle elementari i laureandi di Scienze della Comunicazione e alle medie e alle superiori gli universitari dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Statale diretto da Nando dChiesa. Nato da un’idea di una studentessa e socia della Rete, Chiara Piscopo Rizzo, in aula per l’occasione con la presidente Giovanna Brunitto, e realizzato grazie al sostegno di Bcc Milano, il gioco racconta anche l’impegno di uomini e donne che si sono battuti e si battono contro Cosa nostra e la ‘ndrangheta, spiega cosa sono le mafie e come si sconfiggono.