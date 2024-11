Oasport.it - La classifica delle cadute in MotoGP nel 2024: Acosta leader, per Bagnaia poche, ma pesanti

Pedroha chiuso il suo primo anno nella classe regina con la consapevolezza di avere messo in mostra tutto il suo indubitabile talento a suon di grandi prestazioni. Il portacolori del team Gas Gas Tech3 ha portato a termine il Mondiale dicon 215 punti complessivi ed una positiva sesta posizione nellagenerale condita da 5 podi complessivi nella gare domenicali (2 secondi posti e 3 terzi posti) più altri tre nelle Sprint Race.Il “Rookie maravilla” però ha concluso al comando in una graduatoria ben poco ambita. Di cosa stiamo parlando? Il nativo di Mazarron, infatti, è stato il pilota che è caduto più volte nella stagione appena conclusa. Sui 20 appuntamenti disputati, infatti, il classe 2004 è finito al tappeto ben 28 volte. Le sorprese, tuttavia, non mancano in questa