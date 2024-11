Baritoday.it - 'Jam Session - Narrazioni estemporanee' condotto da Carmen De Sandi a Conversano

Sabato 23 novembre, nella Casa delle Arti diprosegue la sesta edizione della rassegna «Esplorare 2024», con la direzione artistica di Domenico Iannone: in scena, dalle 16,30 in poi, il progetto «Jam», una produzione della compagnia AltraDanza, in.