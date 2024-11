Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il Mar Art Caffè Garden Bistrot: grande successo a Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 novembre 2024 – Ha registrato unl'inaugurazione, avvenuta questa sera (venerdì) a, del Mar Art, il nuovo punto ristoro e spazio creativo, gestito dal Mercato Coperto e immerso nel cuore del Museo d’Arte della città. La serata è stata accompagnata da bollicine e dj set. Lo spazio è destinato ad ospitare in via continuativa lavori di giovani artisti in stretto contatto con la realtà creativa e culturale della città. Non solo un luogo dove gustare prelibatezze, ma anche una vetrina per le originali opere realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti Statale di. Gli ambienti del Mar Artpotranno essere prenotati per eventi privati (aperitivi, ricevimenti, ricorrenze) o business (meeting, team building, catering).