Ilpiacenza.it - In divisa per 42 anni: «Felice di aver lavorato con voi»

Leggi su Ilpiacenza.it

Ultimo giorno inper il sovrintendente della Polizia Locale di Piacenza Lorella Gregori. Compiuti i 65, per la sovrintendente Gregori è arrivato il momento di lasciare l’uniforme dopo essere stata in servizio nella Polizia Locale di Piacenza dal 1982. Al comando in via Rogerio si.