Chietitoday.it - Il vento soffia fortissimo e spazza via la recinzione del di Savoia [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

Le conseguenze delcheda ieri sera a Chieti sono state inevitabili. In via d’Aragona ilha letteralmenteto via ladel cantiere dell’istituto superiore Luigi didove sono in corso i lavori. Scene d’impatto che in un primo momento hanno.