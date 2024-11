Internazionale.it - Il Sudafrica guarda in fondo al pozzo

Da settimane centinaia di minatori non autorizzati si nascondono in una miniera abbandonata a Stilfontein per paura di essere arrestati. Molti di loro sono lavoratori disoccupati o immigrati, che rischiano l’espulsione. Leggi