Puntomagazine.it - Il sindaco Mastella premiato a Torino con il Golden Ticket di miglior comunicatore pubblico

: “Attraverso Sindaci in Contatto 2.0 si concretizza la possibilità di entrare in contatto diretto con i cittadini su problemi reali e di forte impatto sulla vita quotidiana”. Nel corso dell’assemblea nazionale Anci, che si è svolta apresso Lingotto Fiere, ilClementeha ricevuto il premio come ‘’.Ilè stato organizzato e promosso da Enterprise Contact Group e il Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE).Attraverso la capillare ed operativa collaborazione tra la Enterprise Contact Group – azienda italiana che ha realizzato Sindaci in Contatto 2.0 – e il Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE) si è generata una enorme occasione per i sindaci di partecipare ad uno tra i maggiori eventi mondiale di cooperazione, certamente tra le maggiori opportunità per esplorare prospettive di sviluppo economico e per promuovere scambi internazionali che possano arricchire e rafforzare le comunità.