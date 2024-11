Lanazione.it - Il punto sulla crisi. Incontro Cgil e Uil in vista dello sciopero

Leggi su Lanazione.it

Il. L’attivo delegati e pensionatedel Distretto del Cuoio oggi alle 15,30 si ritorverà nella biblioteca di Santa Croce per affrontare il tema; "del settore moda e delle sue filiere, verso logenerale del 29 novembre". Il periodo didell’industria del settore moda e di conseguenza del distretto del Cuoio non si ferma – spiega una nota –. L’intero comparto è dentro una spirale recessiva che ha superato da tempo il concetto di ciclicità. C’è una fortissima preoccupazione. Nei primi 9 mesi dell’anno, le ore autorizzate di Cig e dei Fondi di Solidarietà sono aumentate del 214% nella produzione di pelli, cuoio e calzature. Tutto il comparto è dentro unastrutturale, occorrono strumenti e misure chiare per superare il grave momento di difficoltà. Tutto questo accade mentre è in fase di approvazione in parlamento la legge di bilancio 2025 che non affronta le questioni reali, non dà prospettive di futuro al Paese e che esprime una totale assenza di politiche che rispondano alle esigenze del mondo del lavoro e dei pensionati".