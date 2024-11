Tpi.it - Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

Il2: le, 22 novembre 2024Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 21,30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaNemo viene accusato ingiustamente di essere il mandante dell’attentato che ha ucciso il bambino testimone dell’omicidio di Buscemi, ed entra in latitanza per difendersi dalle prove costruite da Raoul. Anche gli uomini di Morabito sono sulle sue tracce, così Nemo chiede a Ferro di portare nel suo nascondiglio Lara per proteggerla meglio dalle ritorsioni del suo nemico.