Davidemaggio.it - Il Patriarca 2: anticipazioni terza puntata di venerdì 29 novembre 2024

© US MediasetRitorna su Canale 5 la storia della famiglia Bandera e in particolare di Nemo, Il, ancora alla ricerca di un successore e di un modo per sfuggire all’Alzheimer, che gli sta condizionando la vita. Nelle nuove sei puntate dovrà vedersela con uno spietato concorrente arrivato in città, ma il nemico più grande vive nella sua famiglia e gli ha ucciso un figlio, cosa che lui ancora non sa. A seguire tutte ledella serie, aggiornate di settimana in settimana.Il2:di29Nemo in carcereS2 – E3: Nemo è in carcere e deve difendersi da chi vorrebbe fargliela pagare, mentre attende che Mario trovi finalmente il nome del testimone che lo accusa dell’attentato. L’ispettore Monterosso si avvicina a Lara, scoprendo in lei la sola appartenente alla potente famiglia lontana dalla mentalità del