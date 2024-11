Leccotoday.it - Il gran finale del mega mercatino delle pulci con 120 espositori

L'attesoe dell'antiquariato di Valmadrera, in provincia di Lecco, chiude la stagione 2024 inde stile con l'ultimo appuntamento di domenica 24 novembre. Come sempre, dalle ore 7:45 alle 16, il piazzale del Mercato in via Molini si trasformerà in un punto di ritrovo.