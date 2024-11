Il Garden Care attraverso l’innovazione tecnologica e il design

Leggi su .com

(Adnkronos) – James Cameron, figura chiave nella rivoluzione delpresso STIGA, è di origini scozzesi e con un Master in ProductEngineering, è entrato a far parte di STIGA nel gennaio 2020, portando con sé un'esperienza ricca e variegata nel campo della progettazione di consumer goods. Durante la sua carriera, ha lavorato come .L'articolo Ile ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.