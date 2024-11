Casertanews.it - Il Coro Polifonico Città di Alvito protagonista a Pignataro Maggiore

Leggi su Casertanews.it

Terzo appuntamento per i Concerti Autunnali degli ‘Amici della Musica’ di. La serata di domenica 24 novembre vedràildi(Frosinone). La compagine corale, nata nel 1993, vanta una lunga e proficua attività concertistica in Italia e in.