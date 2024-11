Brindisireport.it - Igiene urbana: dopo 18 anni, un nuovo regolamento comunale. Le novità

BRIDNISI – Non fare cassa, ma sensibilizzare al rispetto delle regole, per aumentare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre la Tari. Questo lo scopo deldidel Comune di Brindisi che martedì prossimo (26 novembre) approderà in consiglio. Il.