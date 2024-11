Veneziatoday.it - I veneziani hanno "adottato" un centinaio di aiuole comunali di cui si prendono cura

Leggi su Veneziatoday.it

Prosegue, da parte del Comune di Venezia, la proposta ai cittadini dell'iniziativa "Adotta un'aiuola". Un'opportunità per partecipare allae alla valorizzazione delle aree verdi, grandi e piccole, presenti nel territorio comunale. In questi anni, ed in modo crescente, singoli cittadini.