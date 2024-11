Ilgiornale.it - I loro ministri sono divisivi. I nostri inutili

Ci scandalizziamo di come stia maturando la scelta della squadra Trump, ma non ci rendiamo conto che i commissari europei, se fosse stato per, non sarebbero neanche usciti a cena insieme, per quanto la pensino diversamente su tutto