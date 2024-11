Top-games.it - I 5 MIGLIORI Videogiochi GRATIS su PLAYSTATION

Leggi su Top-games.it

Seguendo questa lista dei 5su, riuscirete sicuramente a trovare qualche perla con la quale passare del tempo.A differenza della controparte PC, le Console hanno una ristretta scelta di giochi gratuiti, quindi abbiamo deciso di inserire in questa lista anche giochi appartenenti alla sezione Premium delPlus.Per chi non lo sapesse, ilPlus è l’abbonamento online di Sony, che permette di accedere ad una biblioteca di giochi gratuiti a disposizione degli abbonati alla versione Premium.Rocket League al quinto posto deiRocket League è una miscela esplosiva di calcio e veicoli d’azione che ha conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo. In questo gioco, i giocatori guidano veicoli personalizzati, simili a auto, ma con propulsori che consentono di saltare, volare e colpire la palla con l’obiettivo di segnare gol nel campo avversario.