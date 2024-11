Sport.quotidiano.net - Hockey Serie A1. Il Roller si ricarica con l’Azzurra Novara e sfida Giovinazzo

La pista era già una di quelle “calde“. Domani sera (ore 20, PalaPansini), all’arrivo dell’Club Monza TeamServiceCar, lo sarà un po’ di più. Il quintetto biancorossazzurro, rilanciato dalla convincente affermazione per 4 a 2 sul, ha scelto il momento peggiore per affrontare l’Indeco. La società pugliese ha infatti esonerato Pino Marzella, tecnico di una squadra che ha finora messo insieme due soli pareggi. Il suo sostituto è Angelo De Palma. Marzella, classe 1961, ex attaccante micidiale, è un “mito“ dell’smo tricolore e internazionale e giocò negli anni Ottanta e Novanta per gli ormai discioltiMonza eMonza. La compagine allenata da Ivan Jaquierz, intanto, ha dato una dimostrazione di determinazione nel turno precedente., orgogliosamente capace di agguantare sul 2 a 2 i padroni di casa, è stata poi piegata dal letale “strappo“ monzese, concretizzatosi grazie alle reti di Giulio Piccoli e Matteo Zucchetti.