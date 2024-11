Pisatoday.it - Gruppi di cammino, a Pisa prende il via l'esperienza nel quartiere 'Cep-Barbaricina'

Leggi su Pisatoday.it

rà il via martedì 26 novembre con ritrovo alle 10.30 in Piazzale Donatello al’attività del nuovo gruppo di'Cep-', organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. La partecipazione, come di consueto, è gratuita ed aperta a qualsiasi.