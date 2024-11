Agi.it - Grillo a Roma, toccata e fuga. Nova? "Se sì, non sarà in presenza"

AGI - '' per Beppe: il Garante e cofondatore M5s è arrivato ieri per poi ripartire nella mattinata di oggi, e sarebbe stato avvistato in un albergo della zona Nord della città, non quindi nell'abituale e più centrale 'buen retiro' del Forum. L'attenzione sulladinella Capitale sta nel fatto che giusto sabato 23 novembre si aprirà la fase finale della fase costituente M5s avviata da Giuseppe Conte, con l'appuntamento diche avrà poi il suo clou nella 'diretta' in cui domenica 24annunciato l'esito della votazione degli iscritti sul nuovo corso 'progressista'. E, tra l'altro, proprio sul ruolo ricoperto da. Che cosa farà, allora il Garante? Starebbe ancora valutando, spiegano i bene informati, se partecipare o meno alla kermesse al Palazzo dei Congressi, anche se, sempre stando ai rumors più attendibili, potrebbe trattarsi di una 'irruzione' da remoto.