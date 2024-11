Universalmovies.it - Grand Tour | Il trailer del film “Miglior Regia a Cannes”

Lucky Red ha diffuso in rete nei giorni scorsi ilitaliano di, l’acclamatodiretto da Miguel Gomes.La pellicola del regista portoghese arriva in Italia il prossimo 5 dicembre, reduce dal premio per laall’ultima edizione del Festival di(tutti i premi a questo indirizzo), e soprattutto in lizza comeLungometraggio Straniero alla prossima edizione degli Oscar 2025 (la lista deieleggibili per l’Academy).La Trama Ufficiale delrecita: Rangoon, Birmania, 1918. Edward, un funzionario dell’Impero britannico, fugge dalla fidanzata Molly il giorno del suo arrivo per il loro matrimonio. Durante il viaggio, però, il panico si trasforma in malinconia. Contemplando il vuoto della sua esistenza, il codardo Edward si chiede che fine abbia fatto Molly.