Milanotoday.it - Gli Oh Bej! Oh Bej! tornano a Milano (con tantissime idee regalo)

Leggi su Milanotoday.it

Dal 5 all'8 dicembre atorna la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si tiene ogni anno ada cinque secoli.La fiera più storica diCome da tradizione, dal 5 all'8 dicembre 2024 nei pressi del Castello Sforzesco si possono trovare bancarelle di ogni genere, in cui vengono.