Lopinionista.it - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Montecitorio si illumina di arancione

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla campagna dell’Onu per lainternazionale del 25 novembrelacon lo slogan “Orange the World”.Pertanto, come informa una breve nota, la facciata disaràta dal colore, simbolo dell’iniziativa, dalle ore 18 del 25 novembre all’una del 26.L'articololasidiL'Opinionista.