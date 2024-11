Lanazione.it - Giornata degli alberi. I ragazzi delle scuole pianteranno un cipresso

Leggi su Lanazione.it

Lunedì alle 10 al Parco della Rimembranza festa per lanazionale, col coinvolgimento della scuola per l’infanzia Delatre e la primaria Frediani. Saranno proprio i bambini a piantare simbolicamente un piccolo albero di, donato anche quest’anno dall’azienda floricola Burroni Giacomo di Querceta. A presiedere l’iniziativa saranno gli assessori all’istruzione Valentina Mozzoni e all’ambiente Michele Silicani che, ogni anno, celebrano con grande convinzione questa. "Unaparticolarmente importante per il messaggio che porta con sé – commentano Mozzoni e Silicani – finalizzato a diffondere la consapevolezza che siamo tutti custodi dell’ambiente nel quale viviamo, per una tutela dell’oggi ma anche del futuro. Gli eventi meteorologici sempre più estremi, infatti, richiamano con forza al senso di responsabilità da parte di tutti" Nel periodo molto complicato a livello internazionale, l’iniziativa vuole al contempo richiamare al significatoanche come simbolo di speranza.