Giorgetti, 'aumentate le risorse sanità, narrazioni false'

"La manovra sostiene con forza il sistema sanitario nazionale, stanziando ulteriori 12 miliardi in tre anni, questo significa che il finanziamento complessivo passerà da 134 miliardi nel 2024 a 141 miliardi nel 2027. L'incremento medio nel periodo 2025-2027 sarà superiore al tasso di crescita della spesa pro-capite media. Questo vuol dire che il governo, mentre mette sotto controllo tutta la spesa pubblica, farà crescere leper la, tema che considera cruciale e fondamentale. Questi numeri certificano la falsità dellestrumentali". Così il ministro dell'Economia Giancarlointervenendo da remoto agli stati generali della Lega a Milano. "Per il periodo 2027-2036 sono stanziati 1miliardo e 300 milioni per il potenziamento, la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico" ha aggiuntosottolineando che "le spese sanitarie resteranno escluse dal tetto delle revisioni di spesa delle detrazioni".