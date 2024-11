Bubinoblog - GILLES ROCCA SI SFOGA PER LA CHIUSURA DELLA TALPA E ATTACCA IL PUBBLICO: “MEDIOCRI”

ha preso malissimo le notizie sullaanticipata de “La” e sicontro ilche definisce “i” che guardano sempre gli stessi programmi.La notizia dell’accorpamento delle puntate per far finire “La” su Canale 5 in netto anticipo è stata fornita da Dagospia e finora non sono arrivate smentite da azienda e produzione.ha affidato ai social la sua reazione, condivisa da Elisa Di Francisca e Andrea Preti che ha aggiunto: “Parole sante e costruttive, sosteneteci!”. Ecco il testo di:Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare. Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità.