Giallo della Valsassina: Corrado Paoli è accusato di omicidio volontario

Cassina(Lecco), 22 novembre 2024 – È stato il figlio. Ne sono convinti inquirenti e investigatori.Paroli, operaio di 48 anni, è in stato di fermo ed è formalmente e ufficialmente indagato per la mortemamma Margherita Colombo, vedova di 73 anni di Cassina, che lunedì mattina è stata trovata priva di vita in casa. Lui era accanto a lei, esanime, in stato di incoscienza, ma ancora vivo.aveva preparato tutto: il bel vestito scuro e le scarpe con cui si presume volesse venisse la madre e una sorta di testamento sul proprio funerale. Poco prima di uccidere la madre e di tentare di togliersi la vita a sua volta, ha imbucato dei messaggi nella cassetta delle lettereex moglie, figlia del suo ex genero, il consigliere regionaleLega Stefano Galli, morto all'età di 63 anni nel 2021, che lo aveva coinvolto nello scandalorimborsopoli lombarda.