Periodicodaily.com - Germania: Olaf Scholz candidato SPD

Leggi su Periodicodaily.com

In vista delle elezioni anticipate in, il cancelliereè ildell’SPD.diventa ildopo il ritiro del ministro della Difesa Oscar Pistorius. ElezioniSPD Il cancelliere tedescosi candiderà per un secondo mandato alle elezioni federali anticipate. La nomina diarriva dopo che .