Sport.quotidiano.net - Gabriele Tappi dell’Under 15 va in nazionale

Buone notizie per il vivaio bianconero. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato la convocazione indel giovanissimo(foto Ascoli Calcio) da parte del tecnico federale Enrico Battisti. Il difensore della formazione under 15 allenata da Giuseppe Cusimano ieri ha raggiunto il centro sportivo di Novarello per prendere parte al torneo di Natale che proseguirà fino a domenica 24 novembre. Il prossimo fine settimana vedrà il ritorno in campo della formazione Primavera di Cristian Ledesma che, dopo un turno di riposo, riprenderà il cammino domani mattina alle 11 per sfidare in trasferta la Salernitana al campo sportivo ‘Volpe’. L’under 16 di Francesco Monaco invece sarà di scena a Pineto contro la formazione dei pari età nel match programmato per domenica al centro ‘Collevecchio’ alle 14.