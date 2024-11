Casertanews.it - Furto a scuola, rubati tablet e computer

Leggi su Casertanews.it

Ladri assaltano la‘Benedetto Croce’ a Casal di Principe. Banditi sono entrati in azione nella notte nel plesso di via Cavour: sono riusciti a far breccia nell’istituto, a caccia di oggetti di valore, magari da poter rivendere e far fruttare.Sono riusciti a individuare alcunie.