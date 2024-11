Agi.it - Fugge dalla polizia in moto contromano con il figlio minore a bordo

AGI - Ha cercato di sfuggire ai controlli delladi Stato, scappando per le vie della città, mettendo a repentaglio anche la vita delnne che era con lui. Protagonista un catanese di 37 anni che, dopo un pericoloso inseguimento, è stato arrestato dagli agenti della SquadraVolanti della questura per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno notato l'uomo che transitava in viale Ulisse, in sella al suociclo senza il casco; con lui un ragazzo, anch'egli senza casco, poi risultato essere ilnne. Alla vista degli agenti, l'uomo ha cercato immediatamente di dileguarsi, imboccando viale Ulisse a velocità sostenuta e in senso contrario a quello di marcia. Gli agenti lo hanno tallonato durante la sua folle corsa senza mai perderlo di vista. L'uomo ha continuato a sfrecciare noncurante dell'intenso traffico veicolare, entrando persino in un parco pubblico pieno di persone, nei pressi di via Colnago, cercando di dileguarsi tra i vicoli, particolarmente stretti, della zona per poi tornare su viale Ulisse nel senso contrario a quello di marcia.