Ilpiacenza.it - Fuga di monossido in casa, 79enne all'ospedale

Leggi su Ilpiacenza.it

Sono ancora in corso di accertamento le cause delladidi carbonio che nel primo pomeriggio del 22 novembre si è verificata in un'abitazione a Podenzano. All'è finita, lievemente intossicata, unasoccorsa dall'auto medica del 118 di Piacenza e dalla Pubblica.