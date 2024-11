Oasport.it - Frederic Vasseur analizza la situazione in Ferrari: “Siamo concentrati sul fare bene in gara a Las Vegas”

Non è stato l’inizio di week end che sognava laa Las, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino nel deserto del Nevada, la Rossa ha sofferto più del previsto le basse temperature, non trovando per il momento il bilanciamento ideale per portare in temperatura le gomme Pirelli.Lo si comprende da quanto ottenuto dal monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz in termini di prestazione pura e anche sul long run, per il fenomeno del graining. Ne ha parlato in maniera molto chiara ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della Rossa,: “Non so sei favoriti, sicuramente è un week end equilibrato e difficile fin dall’inizio. La battaglia è molto serrata,migliorati rispetto allo scorso anno“, ha dichiarato l’ingegnere francese.