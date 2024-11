Quicomo.it - Freddo intenso a Como e provincia: neve e temperature sottozero

Leggi su Quicomo.it

Ladista vivendo un’intensa ondata diche ha già portato le prime nevicate della stagione, trasformando il paesaggio in un suggestivo scenario invernale. Leregistrate nelle ultime ore sono scese ben al di sotto dello zero in diverse località, secondo i dati.