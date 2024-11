Anteprima24.it - FOTO/ “Uniti nella legalità si vince”, la lezione di Maresca

Tempo di lettura: < 1 minuto“si”. Una ineditadisi e’ tenuta questa mattina agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto scolastico di Montemiletto.Ospite d’eccezione il Magistrato Catelloche ha presentato il suo libro dal titolo “Lo Statosempre”, la frase pronunciata da Michele Zagaria alla vista delle forze dell’ordine in occasione del suo arresto.Tante le domande sul tema da parte degli studenti a cui gentilmente il dottornon si e’ sottratto, concedendosi ad ogni curiosità. L’amministrazione comunale di Montemiletto che ha promosso l’evento e ha partecipato, con in prima fila il sindaco Massimiliano Minichiello, ringrazia la dott.ssa Roberta Brogna per l’organizzazione dell’evento nell’ambito del progetto “A scuola di”, ideato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Montemiletto e la Pro Loco Mons Militum, il Dirigente ed il personale docente per l’impegno profuso e soprattutto le alunne e gli alunni che seguendo modelli e testimonianze dovranno costruire il loro ed il nostro futuro.