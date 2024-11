Torinotoday.it - Forzano i blocchi e guidano in mezzo a un cantiere a Collegno: identificati 40 automobilisti

Leggi su Torinotoday.it

Le telecamere li hanno ripresi mentreinaldi via Martiri XXX Aprile, a, dove è in corso il rifacimento della strada davanti al portale dello Juvarra. Qualcuno di loro ha anche manomesso iche isolavano l’area con i lavori in corso, altri sono arrivati.