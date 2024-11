Foggiatoday.it - Foggia accoglie la prima prova nazionale di sciabola: le grandi promesse e i big in gara alla Fiera

Leggi su Foggiatoday.it

I successi di Martina Criscio, le imprese olimpiche di Gigi Samele sono il punto più alto di un movimento che non ha mai smesso di crescere. Perché ala scherma non è uno sport, ma è lo sport. Ecco perché quello ormai alle porte non sarà un weekend qualunque, ma una due giorni dedicata.