Firenzetoday.it - Flash-mob in Piazza Dalmazia per dire "no" alla violenza sulle donne

Leggi su Firenzetoday.it

L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 11.00 ina Firenze per unmob di ballerini dedicatoGiornata internazionale per l'eliminazione dellacontro leche ricorre il 25 novembre.A lanciare l’idea è stato Il Quartiere 5 di Firenze che ha.