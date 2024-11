Unlimitednews.it - Finanziamenti alle Pmi, per Banca CF+ tre anni di crescita

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – In tredi attivitàCF+ è cresciuta di circa il 30 per cento l’anno, finanziando oltre 3 miliardi di europiccole e medie imprese. Ne ha parlato il Ceo Iacopo De Francisco, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo