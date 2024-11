Iltempo.it - Figlia abbandonata? Ora Totti passa al contrattacco con Ilary: già pronta la mossa

Francescosi è preso qualche giorno per pensare. L'ex capitano della Roma si sente «colpito» dopo la denuncia della sua ex moglieBlasi che lo ha accusato di aver «abbandonato» ladi 8 anni. In queste ore - insieme al suo legale, l'avvocato Antonio Conte - l'ex numero 10 della Roma sta valutando una contro-denuncia per calunnia. La decisione sarà presa a breve e, probabilmente, formalizzata con un esposto a inizio settimana., infatti, non avrebbe lasciato incustodita la. «Il quadro è chiaro ed evidente e quando dall'altra parte c'è un'accusa falsa, è giusto rispondere», spiega una fonte vicina all'ex capitano giallorosso. L'episodio da cui scaturisce la denuncia della showgirl risale al maggio 2023 quando, poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della Polizia di Stato si presenta presso l'abitazione a Roma Nord di