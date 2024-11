Fanpage.it - Femminicidio Francesca Deidda, dopo 6 mesi il marito Igor Sollai confessa di aver ucciso la 42enne

Per oltre seiha continuato a dichiararsi innocente, ora, 43 anni, hato die nascosto il corpo della moglie, la, scomparsa a maggio da San Sperate, nel Cagliaritano. I suoi resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone. L'uomo è in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cade.