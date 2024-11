Reggiotoday.it - Falcomatà, messaggi auguri e congratulazioni per la carica nell'Anci nazionale

La prestigiosa nomina di Giuseppeè stata accolta dadida parte del centrosinistra reggino"L'elezione del nostro sindaco in seno all'ufficio di presidenzadell'è una splendida notizia per la nostra città e per l'intera Calabria".