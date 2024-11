Oasport.it - F1 su TV8, GP Las Vegas 2024: orario qualifiche, programma in chiaro

Domani, sabato 22 novembre, dalle ore 07.00 alle ore 08.00 italiane, andranno in scena ledel GP di Las, ventiduesima tappa del Mondialedi F1. Il terzultimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e lesullo Strip Circuit, dove si deciderà il poleman.L’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere il neerlandese Max Verstappen. Differita alle ore 14.00 delle solein tv insu TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.Per il resto ledel terzultimo fine settimana di gara della F1, il GP di Las, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.