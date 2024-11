Oasport.it - F1, Leclerc ammette: “Ci aspettavamo di essere più forti prima di scendere in pista”

Un venerdì da decriptare per la Ferrari nel Gran Premio di Las Vegas. Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più dalla Rossa che su questo tracciato lo scorso anno si è mostrata estremamente competitiva, ma comunque nel passo gara è già apparsa in palla, mentre bisognerà crescere per quanto riguarda il giro secco da qualifica.Ai microfoni ufficiali della Formula 1 ha parlato così Charles, non pienamente soddisfatto da questa giornata: “Non è stata una giornata memorabile per noi, ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre”.Il monegasco ha analizzato i principali problemi che ha la vettura: “Non siamocome cididiin: con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo.